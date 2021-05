Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sachbeschädigung durch Graffiti an Schulen - Zeugenaufruf

Höxter (ots)

Am letzten Wochenende haben Unbekannte in Höxter mehrere Graffitis an Schulgebäuden angebracht und so einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich hinterlassen.

Die Taten auf dem Schulgelände des Gymnasiums und der Sekundarschule an der Straße Im Flor wurden im Zeitraum von Freitagnachmittag, 07. Mai, bis Montagmorgen, 10. Mai, begangen. Der oder die Sprayer nutzten für die zahlreichen Schriftzüge an mehreren Gebäudewänden blaue Sprühfarbe. Die Polizei Höxter nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell