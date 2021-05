POL-NMS: 210503-2-pdnms Wem gehört das Fahrrad in Neumünster ?

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster (ots)

Am 30.04.2021 stand das abgebildete Fahrrad ( das vorne im Bild, Bild ist anzufordern bei Bedarf an der Pressestelle Neumünster ) gegen 11.55 Uhr verschlossen am Kuhberg 43 in Neumünster. Es wurde beobachtet, wie ein Fahrzeug beim Rangieren gegen das Fahrrad fuhr und es dabei vermutlich im hinteren Bereich beschädigte.

Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, rief daraufhin die Polizei.

Die Polizisten hinterließen einen Hinweiszettel am Fahrrad, es hat sich jedoch bis zum heutigen Tag niemand gemeldet, dem das Fahrrad gehört.

Der Verkehrsunfalldienst Neumünster sucht jetzt nach dem Besitzer des Fahrrades. Dieser meldet sich bitte beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 04321-9451336.

