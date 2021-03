Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Ladendieb ertappt

Der Fluchtversuch eines 61-Jährigen scheiterte am Dienstag in Königsbronn.

Ulm (ots)

Der 61-Jährige befand sich gegen 17.15 Uhr in einem Einkaufsgeschäft in der Heidenheimer Straße. Dort nahm er eine Tabakbox aus einem Regal und steckte sie in seine Hose. An der Kasse bezahlte er lediglich andere Einkäufe. Eine Zeugin hatte den Mann beobachtet und sprach ihn an. Der 61-Jährige schubste die Zeugin beiseite und versuchte zu flüchten. Mit Hilfe weiterer Zeugen gelang es den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

