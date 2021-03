Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mit Rettungswagen kollidiert

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Unfall in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 8.15 Uhr fuhr der Rettungswagen mit Sondersignalen in der Schloßhausstraße. In einem Kreisverkehr fuhr bereits eine 79-Jährige mit ihrem VW. Die Fahrerin des VW fuhr wohl am rechten Rand des Kreisverkehrs. Die 28-jährige Fahrerin des Rettungswagens ging wohl davon aus, dass die VW-Fahrerin sie vorbeilassen würde. Die 79-Jährige hatte den Rettungswagen wohl nicht wahrgenommen und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Verletzte gab es nicht.

