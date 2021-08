Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Handygeschäft in der Großen Straße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist ein Handygeschäft in der Großen Straße ins Visier eines Unbekannten geraten. Gegen 04.35 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude unweit des Neumarktes und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Der Unbekannte nahm mehrere Ausstellungsstücke an sich und flüchtete anschließend vom Tatort. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-3203 oder -2215 zu melden.

