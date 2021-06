Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunkener Fahrer mit Kleintransporter unterwegs

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH (LÖ)

Am Samstag, gegen 21:00 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung des PK Bad Salzdetfurth in Bockenem/Störy, ein Kleintransporter auf. Dieser wies eine unsichere Fahrweise auf. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 44-jährige Fahrzeugführer aus Braunschweig erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihm wurde der Führerschein entzogen. Zudem muss sich der Fahrer nun wegen Trunkenheit im Verkehr in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell