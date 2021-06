Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Verkehrsschildern in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

Gronau(pie).

Am Freitag, den 18.06.2021, gegen 22:30 Uhr kam es an der L482 zwischen der Eimer Landstraße und Kreisel zu einem Diebstahl von zwei Tempo 30 Schildern (VZ 274-30). Durch einen Zeugen seien zwei Jugendliche beim Abmontieren der Verkehrsschilder beobachtet worden. Diese seien anschließend mit Fahrrädern in Richtung Gronau (Leine) gefahren.

Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

