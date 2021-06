Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vandalismus in der Bahnhofsallee

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Hildesheimer Bahnhofsallee randaliert. In Höhe Bahnhofsallee 2 sind nebeneinander ein Stromverteilerkasten sowie eine Ladestation für Elektrofahrzeuge installiert. Die Täter haben Beides gewaltsam aus der Bodenverankerung gerissen und dann liegen gelassen. Durch die eingesetzten Beamten wurde die Geschädigte, EVI Energieversorgung Hildesheim, informiert, auch weil frei liegende Kabel für zum Beispiel spielende Kinder, eine erhebliche Gefahr dargestellt haben. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939115 entgegen.

