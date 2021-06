Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Zeugen beobachten Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Zeugen beobachteten am Donnerstag gg. 08:10 Uhr, wie eine rote Limousine in der Heerstraße einen geparkten Mercedes touchierte. Der Unfallverursacher flüchtete hiernach mit seinem Fahrzeug in Richtung Bledeln. Am Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden von 300 Euro. Die Zeugen konnten ein Kennzeichen vom unfallflüchtigen Fahrzeug nicht genau ablesen, da das Geschehen sehr schnell ablief. Es soll sich mit Sicherheit um ein Fahrzeug mit einer Hildesheimer Zulassung gehandelt haben, sehr wahrscheinlich ein VW Touareg oder Touran. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher bzw. dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

