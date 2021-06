Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Alfeld - Diebstahl von GPS-Antennen mit Zubehör von landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen - hoher Schaden

Hildesheim (ots)

Alfeld (hey) - In der Nacht von Freitag, den 18.06.2021 auf Samstag, den 19.06.2021 wurde ein Lohnunternehmen aus Brunkensen Opfer von gezielten Diebstählen von hochwertigen GPS-Antennen nebst Zubehör von landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen. Die Maschinen wurden über Nacht auf dem Gelände des Lohnunternehmens abgestellt. Unbekannte Täter machten sich an vier Zugmaschinen zu schaffen und demontierten GPS-Antennen, die zugehörige Verkabelung und Displays. Die entwendeten Geräte haben insgesamt einen Wert von 48.000EUR. Durch die Polizei Alfeld wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mögliche Zeuge werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181-9116-0 in Verbindung zu setzen.

