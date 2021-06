Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) - In der Nacht zu Sonntag, d. 20.06.21, schlugen unbekannte Täter ein Dreiecksfenster zu einem Pkw Mercedes ein. Der Geschädigte hatte seinen Pkw am Abend zuvor im Bereich Frankenstraße Ecke Zeppelinstraße abgestellt. Als er am Sonntagmorgen wieder zu seinem Fahrzeug kommt, stellt er die Beschädigung fest. Die Täter öffneten zudem den Pkw und entwendeten das komplette Infotainmentsystem. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nummer 05121-939115 entgegen.

