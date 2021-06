Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Unter Einfluss von Alkohol und Drogen gefahren

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Am Freitag gg. 21:15 wurde durch eine Sarstedter Polizeistreife der Führer eines Volkswagens in der Straße An der Straßenbahn angehalten und kontrolliert. Bei der Maßnahme fiel den Beamten auf, dass der Sarstedter deutlich nervös wirkte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte den ersten Grund: Er hatte Alkohol konsumiert; mit 0,42 %o zu viel für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr mit einem Kraftfahrzeug. Der 2. Grund folgte darauf: Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Den Sarstedter erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

