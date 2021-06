Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots)

Germersheimer Polizisten führten gestern von 09.30 -10.30 Uhr eine Lasermessung in der Straße "An Fronte Beckers" durch. Insgesamt waren dort 13 Fahrzeuge zu schnell. Zudem hatte ein Autofahrer die Lichter an seinem Fahrzeug unerlaubt verändert und muss diese nun wieder in den erlaubten Zustand bringen. Bei einer Kontrolle in der Straße "Am Unkenfunk" hielten sich zwischen 12.15 -13.30 Uhr insgesamt 15 Autofahrer nicht an die erlaubten 30 km/h und mussten verwarnt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell