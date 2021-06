Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz- Zeugen gesucht!

Landau, Charles-De-Gaulle-Straße- 05.06.2021, 12:15 Uhr (ots)

Auf einem Supermarktparkplatz in der Charles-De-Gaulle-Straße in Landau kam es am Samstagmittag zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stieß beim rückwärts Ausparken gegen die Beifahrertür eines geparkten Fahrzeuges. Im Anschluss entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten VW Golf mit Germersheimer Zulassung gehandelt haben.

Zeugen die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell