Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - laut, schnell und nicht erlaubt

Germersheim (ots)

Gestern Abend zog der Fahrer eines getunten Fahrzeugs in der Mozartstraße die Aufmerksamkeit eines Streifenteams auf sich. Der laute PKW wurde dann bei einer Verkehrskontrolle genauer unter die Lupe genommen. Dabei stellten die Beamten neben einer optischen Veränderung auch eine nicht erlaubte Abgasanlage fest. Die Betriebserlaubnis war somit erloschen. Den Fahrer erwartet ein entsprechendes Bußgeld. Zudem muss er sein Fahrzeug wieder in einen erlaubten Zustand bringen, um am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell