Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - 15-Jähriger nach Rollerunfall schwer verletzt

Lengerich (ots)

Am Freitagabend ist es an der Straße Am Steinkamp zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen kurz nach 18 Uhr mit einem Motorroller auf dem Gehweg im Bereich der Haltestelle am dortigen Busbahnhof unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er zu Fall und verletzte sich erheblich. Einen Helm trug er zur Unfallzeit nicht. Der Motorroller war ersten Erkenntnissen zufolge in seiner Bauart verändert. Der junge Mann wird sich in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Auch gegen den Halter des Motorrollers wurde eine Strafanzeige gefertigt.

