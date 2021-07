Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Eiscafé

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in einen zum Eiscafé am Hauptkanal recht gehörenden Außenverkaufsstand eingedrungen. Sie entwendeten daraus eine Geldkassette samt Inhalt. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell