Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe erfolgreich

Vorfall am Rathaus

Iserlohn (ots)

Eine 65-jährige Iserlohnerin erledigte gestern, 12.30 Uhr, ihren Einkauf an der Hagener Straße. Nachdem sie an der Kasse bezahlt hatte, steckte sie ihre Geldbörse in die Handtasche und zog den Reißverschluss zu. Am eigenen Auto angekommen, stellte sie fest, dass der Reißverschluss aufgezogen und die Geldbörse verschwunden war. Sie hatte den Diebstahl nicht mitbekommen. Hinweise nimmt die Wache Letmathe entgegen.

Ein 25-Jähriger erschien gestern Mittag ohne Termin am Rathaus am Werner-Jacobi-Platz. Als Sicherheitsleute ihn darauf aufmerksam machten, dass er ohne Terminvereinbarung keinen Zutritt erhalte, rastete der Mann aus. Er versetzte einem 40-jährigen Wachmann einen Kopfstoß, verletzte ihn leicht und verschwand. Kurz darauf kam er mit einem etwa 30 cm großen Stein in der Hand zurück und setzte zum Schlag an. Ein weiterer Wachmann konnte ihn davon abhalten. Gemeinsam hielt man den Aggressor bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten erteilten einen Platzverweis und ermitteln nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung.

Polizeibeamte wurden gestern, 14.51 Uhr, Zeuge einer Schlägerei am Mühlentor. Nach zunächst verbalem Wortgefecht schlug ein 32-jähriger Iserlohner einem 28-jährigen Iserlohner mit der Faust zwei Mal ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Als Motiv gab der Tatverdächtige an, der Kontrahent habe seine Freundin belästigt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Unbekannte Täter stiegen zwischen Sonntagmittag und Dienstagmittag in zwei Gartenlauben "Im Lau" ein. Bei einer Tat blieb es beim Versuch. Im zweiten Fall drangen sie ein und entwendeten Getränke. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

