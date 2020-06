Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfallflucht nach fast drei Monaten aufgeklärt

Moers (ots)

Am 19.03.20 hatte eine Autofahrerin ihr Fahrzeug um 08.50 Uhr an der Hopfenstraße in einer Parkbucht abgestellt. Als sie um 19.00 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, entdeckte sie einen Unfallschaden und einen Zettel.

Eine Zeugin hatte beobachtet, dass gegen 17.05 Uhr der Fahrer eines silberfarbenen Opel Kombis den Golf beschädigt hatte und hiernach geflüchtet war. Daraufhin hinterließ sie einen Zettel.

Nachdem die Polizei die Zeugin gebeten hatte, sich zu melden, nahm die Frau Kontakt zur Polizei auf. Ermittlungen des Verkehrskommissariats führten zunächst nicht zum Erfolg, da das Kennzeichen nur bruchstückhaft vorlag.

Jetzt meldete sich die Zeugin erneut bei der Polizei. Sie hatte das gesuchte Auto wiedergesehen und sich das vollständige Kennzeichen notiert.

Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats führten jetzt zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht.

