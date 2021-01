Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Felsbrocken stürzt auf B 54

Schalksmühle (ots)

Am Dienstagnachmittag löste sich zwischen Schalksmühle und Halver ein großer Felsbrocken von einem Hang und stürzte auf die B 54. Die Gesteinsbrocken blockierten eine Fahrbahn der Volmestraße. Der größte Brocken war etwa 1,50 lang und breit sowie 70 Zentimeter hoch. Die Polizei sicherte die Gefahrstelle in der Nähe der Haltestelle Walze. Zunächst sah es so aus, als müsste ein Kranwagen bestellt werden. Doch die Mitarbeiter von Straßen.NRW lösten das Ganze pragmatisch: Mit einem Schneepflug schoben sie das Hindernis auf den unbefestigten Randstreifen. Im Sommer wäre das wohl schwieriger geworden. Es kam niemand zu Schaden.

