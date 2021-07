Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Groß Berßen - Einbruch und Vandalismus in Kindergarten

Groß Berßen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in die Kindertagesstätte an der Dorfstraße eingedrungen. Sie beschädigten offenbar mutwillig mehrere Türen, Teile der Deckenkonstruktion und durchtrennten mehrere Kabel. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell