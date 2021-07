Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Dienstag kam es auf der B213 in Richtung Lingen zu mehreren Gefährdungen im Straßenverkehr. Ein Zeuge meldete, dass gegen 16.45 Uhr ein schwarzer Audi A3 mit niederländischem Kennzeichen durch riskante Überholmanöver entgegenkommende Fahrzeuge erheblich gefährdete. Mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten dabei ihr Fahrzeug stark abbremsen und auf dem Seitenstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell