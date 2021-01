Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Einbruch in Einfamilienhaus

HattingenHattingen (ots)

Am Donnerstag hebelten Unbekannte in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:50 Uhr das Fenster eines Hauses an der Ziegelstraße auf. Sie öffneten gewaltsam das im Erdgeschoss befindliche Fenster und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung. Diese wurde komplett durchsucht und es wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor.

