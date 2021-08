Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mann total verwirrt

In einer Klinik ist ein 59-Jähriger nach einem Vorfall am Dienstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Der Mann war am frühen Nachmittag aufgefallen, weil er sein Auto mitten auf der Wilhelmstraße abstellte und in ein Lokal ging. Dort entbrannte ein Streit zwischen ihm und einem Gast, der sich vor dem Lokal fortsetzte. Gleich darauf war die Polizei zur Stelle. Sie hielt den 59-Jährigen, der sich erkennbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, fest und brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei war deshalb so schnell da, weil unmittelbar vor dem Streit der 59-Jährige bei der Polizei angerufen hatte und offenbar verwirrt war. Dann gab er das Telefon einer Frau und fuhr mit einem Auto weg. Die Polizei suchte daher bereits nach dem 59-Jährigen.

Jetzt ermittelt die Heidenheimer Polizei (Tel. 07321/3220) die weiteren Hintergründe und den genauen Ablauf der Ereignisse.

+++++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell