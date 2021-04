Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchenerin durchschaut Trickbetrug

Gelsenkirchen (ots)

Eine Gelsenkirchenerin konnte am Dienstag, 30. März 2021, einen Trickbetrug abwehren. Gegen 10 Uhr wurde die 68-Jährige in ihrer Wohnung in Bismarck von einer unbekannten Frau angerufen. Zunächst legte die Gelsenkirchenerin umgehend auf. Die Anruferin, die angeblich aus Berlin anrief, blieb aber hartnäckig, klingelte mehrfach hintereinander durch und erwähnte schließlich, dass die 68-Jährige den Jackpot bei einem Glücksspiel gewonnen hätte.

Um den Gewinn zu erhalten, sollte die Gelsenkirchenerin in der nächsten Supermarkt-Filiale Gutscheinkarten eines Online-Händlers im Wert von 800 Euro kaufen. Die darauf befindlichen Gutschein-Codes wollte die Täterin per Telefon übermittelt bekommen. Sie behauptete, dass von diesen 800 Euro der Transport des Gewinnes bezahlt werden müsste. Anschließend beendete die Unbekannte das Gespräch und die 68-Jährige alarmierte die Polizei.

Die Polizei warnt daher vor dieser Betrugsmasche! Geben Sie Informationen von Geschenkgutscheinen niemals an jemanden weiter, den Sie nicht kennen oder dem Sie nicht vertrauen. Tauschen Sie keine Gutscheine, um dafür vermeintliche Lotterie- und Gewinnspielpreise zu erhalten. Dies ist eine gängige Masche von Betrügern, um an die Geschenkcodes zu gelangen. Sobald die Betrüger den Gutscheincode kennen, ist der Betrag meist auch schon ausgegeben. Seriöse Unternehmen verlangen niemals eine Gegenleistung für einen Gewinn. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten - legen Sie einfach auf und alarmieren Sie die Polizei!

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell