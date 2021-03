Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die beiden Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen zwei Tatverdächtige nach einer gefährlichen Körperverletzung. Bereits am Freitag, 11. Dezember 2020, kam es um 19.50 Uhr zwischen den beiden jugendlichen Tatverdächtigen und einem männlichen Fahrgast zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung in der Buslinie 381 in Fahrtrichtung Gelsenkirchen-Süd. Der Fahrgast wurde hier durch die Jugendlichen zunächst beleidigt. Im weiteren Verlauf attackierte einer der beiden jugendlichen Tatverdächtigen den Mann mit Tritten und Schlägen gegen Brust und Kopf. Der Fahrgast musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Die beiden unbekannten Tatverdächtigen flüchteten an der Haltestelle "Pumpwerk" aus dem Bus in unbekannte Richtung. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu beiden Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Fotos und die Beschreibung der Unbekannten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/4wB

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell