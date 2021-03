Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradfahrer in Resser Mark schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 34-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Sturz am Montag, 29. März 2021, schwer verletzt. Der Gelsenkirchener fuhr gegen 16.50 Uhr mit seinem Fahrrad in einem Park an der Ecke Oststraße / Am Mühlenteich über einen Schotterweg. Ein 18-jähriger Zeuge beobachtete, dass der Radfahrer die Hände nicht am Lenker hielt, der Lenker sich plötzlich zur Seite wegdrehte und der 34-Jährige nach vorneüber stürzte. Dabei kam der Mann mit dem Kopf auf dem Boden auf und blieb bewusstlos liegen. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. Die Polizei betont noch mal die Wichtigkeit von Fahrradhelmen. Das Risiko von schweren Kopfverletzungen kann damit verhindert oder zumindest gemildert werden. Erwachsene können hier als Vorbild für Kinder und Jugendliche vorangehen.

