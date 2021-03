Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit E-Scooter

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter wurde eine Gelsenkirchenerin am Freitag, 26. März 2021, leicht verletzt. Gegen 8.45 Uhr wollte ein 63-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto von der Essener Straße auf die Schmalhorststraße in Richtung Kärntener Ring abbiegen. Gleichzeitig wollte eine 39-Jährige mit ihrem E-Scooter die Schmalhorststraße von der Fischer- in Richtung der Essener Straße überqueren. Dabei gab es zum Zusammenstoß. Der Autofahrer blieb unverletzt, die Gelsenkirchenerin wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell