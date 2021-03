Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkohol und Drogen am Steuer

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende wieder mehrere Autofahrer angetroffen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs waren. Am späten Sonntagabend, 28. März 2021, hatte ein Zeuge in Rotthausen um 22.58 Uhr die Beamten alarmiert. Der 54-Jährige hatte an einer Tankstelle an der Schwarzmühlenstraße beobachtet, wie ein Fahrer seinen Wagen betankte und dabei schwankte. Anschließend folgte der Zeuge dem Auto bis zur Fürstinnenstraße, wobei der vor ihm fahrende PKW einmal in den Gegenverkehr geriet. Da zu diesem Zeitpunkt keine Fahrzeuge entgegenkamen, blieb dies folgenlos. Die herbeigerufenen Polizisten suchten die Anschrift das Fahrzeughalters auf, wo sie sowohl das geparkte Auto vor der Tür als auch den Fahrer selbst in der Wohnung antrafen. Dank der Zeugenbeschreibung konnte dieser zweifelsfrei identifiziert werden. Der 55-jährige Gelsenkirchener machte zunächst einen freiwilligen Atemalkoholtest, der positiv ausfiel. Anschließend wurde er für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache genommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden durch die Beamten sichergestellt.

Außerdem hielten die Beamten am Sonntagvormittag einen 43 Jahre alten Fahrer aus Gelsenkirchen an, weil dieser während der Fahrt auf seinem Mobiltelefon getippt hatte. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief bei ihm positiv, sodass auch er für eine Blutprobe mit zur Wache genommen wurde. Ebenso am Freitagnachmittag ein 28-jähriger Gelsenkirchener, bei dem nach einer allgemeinem Verkehrskontrolle ebenfalls der Verdacht auf Drogenkonsum bestand.

Ohne Drogen- und ohne Alkoholeinfluss, dafür aber auch ohne Führerschein hat sich am Sonntagabend um 19.30 Uhr ein 15-Jähriger in Bulmke-Hüllen ans Steuer gesetzt. Eigentlich hatte die Mutter des Jugendlichen ihn nur gebeten, Zigaretten aus dem Auto zu holen. Der Gelsenkirchener fand allerdings, dass der Wagen zur sehr in die Kreuzung Sachsenstraße / Preußenstraße parkte. Beim Versuch den Automatikwagen nach vorne zu setzen, schaffte er es nicht mehr den Wagen zu bremsen und prallte in das davor geparkte Auto. Die 42-jährige Besitzerin des geparkten Wagens hörte den Aufprall und alarmierte die Polizeibeamten. Der Jugendliche blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell