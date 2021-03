Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Angreifer schlagen zu und flüchten

Gelsenkirchen (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Freitagabend, 26. März 2021, zwei Männer angegriffen und verletzt. Die 31 und 52 Jahre alten Männer waren gegen 19 Uhr zu Fuß an der Braunschweiger Straße in Ückendorf unterwegs, als die beiden Unbekannten aus einem dortigen Wohnhaus traten. Mit einem Messer und einer Stange verletzten die Angreifer den 31- und den 52-Jährigen, bevor sie sich wieder entfernten. Eine medizinische Behandlung lehnten die Verletzten ab. Beide Täter sind männlich, einer der Gesuchten trug eine Mütze. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, zu den Flüchtigen oder deren Aufenthaltsort machen können, sich unter der Rufnummer 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

