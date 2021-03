Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand gegen Polizeibeamte in GE-Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 26.03.2021 um 13:45, wurde die Polizei durch Mitarbeiter der BoGeStra um die Feststellung von Personalien eines Fahrgastes gebeten. Im Rahmen dieser Personalienfeststellung griff der Fahrgast die eingesetzten Beamten mit Faustschlägen und Tritten an. Er mußte mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend wurde der 23-jährige Gelsenkirchener in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Beide Beamte blieben unverletzt.

