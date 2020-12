Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Fahranfänger unter Drogen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Die Polizei hat am Sonntagabend einen 19-jährigen Fahranfänger in seinem Auto angehalten. Die Beamten stoppten den Dülmener gegen 22.15 Uhr auf der Münsterstraße. Während der Kontrolle bestätigte ein Test, dass der Mann unter Drogen stand. Er musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten untersagten dem Fahranfänger die Weiterfahrt. Er muss nicht nur mit einem Verfahren, sondern auch mit Konsequenzen durch die Führerscheinstelle rechnen. Ihm droht mindestens die Verlängerung der Probezeit sowie die Teilnahme an einem Aufbauseminar.

