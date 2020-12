Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Oberdarfelder Straße/Böller geht in Zigarettenautomaten hoch

CoesfeldCoesfeld (ots)

Drei Unbekannte haben am 1. Weihnachtsfeiertag einen Böller in einen Zigarettenautomaten an der Oberdarfelder Straße gesteckt und gezündet. Der Automat wurde dabei beschädigt. Gegen 19.40 Uhr hörte ein Zeuge einen lauten Knall. Dieser beobachtete noch drei Unbekannte Personen, bei denen es sich um Jugendliche handeln soll. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell