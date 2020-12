Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Nottengartenweg/Fahranfänger unter Drogen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Unter Drogen stand ein 18-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen an Heiligabend. Gegen 12.35 Uhr kontrollierten Polizisten ihn am Nottengartenweg in Lüdinghausen. Ein vor Ort Test war positiv. Der Fahranfänger musste mit zur Wache, wo eine Ärztin ihm eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Lüdinghauser die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun ein Verfahren zu.

