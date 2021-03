Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall fordert eine Leichtverletzte (16.03.2021)

Bräunlingen (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 21 Uhr auf der Hüfinger Straße. Eine 50-jährige VW Fahrerin fuhr stadteinwärts und wollte an der Einmündung der Widmannstraße nach links abbiegen und bremste ab. Ein hinter ihr fahrender 18-Jähriger BMW Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf den VW auf. Die Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen, die ein Rettungsdienst ambulant behandelte. An ihrem VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf rund 6.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell