POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. KN) Linienbus streift Auto (16.03.2021)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro ist am Dienstag gegen 12 Uhr in der Talstraße bei einem Verkehrsunfall entstanden. Ein Busfahrer konnte wegen einem geparkten Auto nicht in die Bushaltespur einfahren, sondern hielt auf dem Fahrstreifen und lies die Fahrgäste ein- und aussteigen. Bei der Weiterfahrt schwenkte das Heck des Linienbusses aus und streifte das abgestellte Fahrzeug an der linken Seite. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

