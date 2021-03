Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Defekter Gasboiler (16.03.2021)

Schramberg (ots)

Ein Leck am Gasboiler führte am Dienstagmorgen zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in der Straße "Am Hammergraben". Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte den Notruf gerufen, da der Gasboiler seines Badezimmers qualmte. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort und drehte vorsorglich den Gashahn im Keller zu. Die Stadtwerke kümmerten sich anschließend um den kaputten Boiler. Der Bewohner blieb unverletzt und ein Sachschaden blieb aus.

