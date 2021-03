Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Geländewagen erschreckt Pferd, Reiterin stürzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Scholven nach dem Fahrer eines Mercedes-Geländewagens. Am Freitagnachmittag, 26. März 2021, waren eine 14-jährige Gelsenkirchenerin und ihre 17-jährige Schwester mit ihren Pferden auf einem Waldweg an der Altendorfer Straße in Richtung Marl unterwegs. Gegen 16.30 Uhr kam ihnen dort ein schwarzer Geländewagen entgegen, der nach einer Kurve beschleunigte und kurz vor den Tieren ein weiteres Mal beschleunigte. Daraufhin erschrak das Pferd der 14-Jährigen und stieg hoch, das Mädchen rutschte vom Sattel und fiel herunter. Anschließend rannte das Pferd davon. Der Mercedes-Fahrer wiederum bremste, blieb stehen und fuhr, ohne sich nach dem Mädchen zu erkundigen, den Weg wieder rückwärts zurück. Da die Scheiben des Geländewagens verdunkelt waren, konnten die Schwestern den Fahrer bzw. die Fahrerin nicht erkennen. Die 14-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt, das Pferd blieb unverletzt.

Der Mercedes-Geländewagen war schwarz, hatte verdunkelte Scheiben sowie ein Gelsenkirchener oder Recklinghäuser Kennzeichen. Die Polizei bittet den Fahrer des Geländewagens und Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Wagen geben können, sich beim Verkehrskommissariat unter 0209 365 6221 oder bei der Leitstelle unter 0209 365 2160 zu melden.

