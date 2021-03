Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ladendieb in Buer ignoriert Hausverbot

Gelsenkirchen (ots)

Ein Ladendieb in Buer hat am Dienstagabend, 30. März 2021, versucht, sich mit Gewalt den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Gegen 20.55 Uhr sprach eine Mitarbeiterin an der Kasse eines Supermarktes an der Vinckestraße den 48-Jährigen an, weil dieser in der Vergangenheit ein Hausverbot ausgesprochen bekommen hatte. Der Gelsenkirchener verließ daraufhin mitsamt seiner unbezahlten Ware den Laden und versuchte, über den Parkplatz des Supermarktes in Richtung Horster Straße zu flüchten. Eine 24 Jahre alte Oberhausenerin wurde auf den Diebstahl aufmerksam, verfolgte den Flüchtigen und konnte ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten auf dem Parkplatz festhalten. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen versuchte sich der 48-Jährige loszureißen und schlug in Richtung der Beamten, so dass diese ihn fixieren mussten und er schließlich dem Polizeigewahrsam zugeführt wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

