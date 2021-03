Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt Raser in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Dienstagabend, 30. März 2021, einen Autofahrer in Schalke gestoppt, der zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Um 21.45 Uhr fiel den Beamten der Wagen aufgrund der Geschwindigkeitsübertretung auf. Mit über 130 Stundenkilometern fuhr der VW Polo über die Uferstraße in Richtung Hessler - erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer. Auf Anhaltesignale des ihm folgenden Streifenwagens reagierte der Fahrer zunächst nicht und bog rechts auf die Grothusstraße in Richtung Altstadt ab. Erst auf weitere Anhaltesignale hin stoppte der Wagen auf einem Parkplatz. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim 28-jährigen Fahrer verlief positiv. Der Gelsenkirchener wurde für einen freiwilligen Drogenvortest mit zur Wache genommen. Auch dieser Test verlief positiv, woraufhin dem Mann Blutproben entnommen wurden. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

