POL-UL: (UL) Lonsee - Rücksichtslos überholt

Am Dienstag verursachte ein unbekannter Autofahrer bei Luizhausen einen Unfall und flüchtete.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 18-Jähriger gegen 22.30 Uhr auf der B10 in Richtung Amstetten. Etwa einen Kilometer nach Luizhausen kam dem Fahrer des VW eine Kolonne von mehreren Fahrzeugen entgegen. Diese Kolonne wurde von einem unbekannten Autofahrer überholt. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der VW-Fahrer stark bremsen und wich nach rechts aus. Dennoch berührten sich die Autos an den Außenspiegeln. Der ging an dem VW zu Bruch. Hinter dem VW fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Audi. Auch sie wurde gefährdet und musste ausweichen. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine rücksichtslose Fahrt fort. Den sucht nun die Polizei. Von dem ist lediglich bekannt, dass dieser mit einem hellen Auto unterwegs war. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden.

