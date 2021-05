Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Kellerbrand infolge technischen Defekts

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 29.05.2021, gegen 18:15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bad Dürkheim durch die Integrierte Leitstelle über einen Kellerbrand in einem Anwesen im Bad Dürkheimer Stadtteil Trift informiert. Ermittlungen vor Ort kamen zu dem Ergebnis, dass ein technischer Defekt eines im Keller befindlichen Wechselrichters der installierten Solaranlage den Brand verursacht hatte. Durch den Brand war kein Gebäudeschaden entstanden. Die beiden Bewohner suchten vorsorglich ein umliegendes Krankenhaus auf. Neben der Polizeistreife waren mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr sowie zwei Rettungswagenbesatzungen und Mitarbeiter der Stadtwerke Bad Dürkheim in den Einsatz eingebunden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell