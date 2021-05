Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Paketbote von Hund gebissen

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 28.05.2021, gegen 16:40 Uhr wurde ein Paketbote in Bad Dürkheim durch einen Hundebiss leicht verletzt. Der 52-Jährige Bad Dürkheimer suchte im Rahmen der Paketzustellung ein Anwesen im Dürkheimer Stadtteil Leistadt auf. Nachdem die Bewohnerin die Haustür einen kleinen Spalt geöffnet hatte, zwängte sich der im Haus befindliche Schäferhund an seiner Besitzerin vorbei und lief auf den Paketboten zu. Dieser versuchte noch Abstand zu gewinnen. Der Hund konnte den Boten jedoch einholen und verletzte diesen durch einen Biss im Bereich der Schulter. Der Geschädigte suchte am Folgetag hiesige Polizeidienststelle auf, um den Vorfall zu melden. Gegen die Hundehalterin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

