Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geparktes Auto gestreift, anschließend geflüchtet

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 28.05.2021, 21:00 Uhr bis Samstag, 29.05.2021, 08:35 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug einen im Holzweg in Bad Dürkheim geparkten PKW. Die 50-jährige Besitzerin des beschädigten PKW stellte den Schaden am Morgen des 29.05.2021 bei Rückkehr an ihr Fahrzeug fest. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Hinweise bezüglich des Unfallverursachers bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

