Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Firma

Neustadt/Weinstraße (ots)

In ein Firmengebäude in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt an der Weinstraße brachen in der Nacht von Freitag (28.05.2021) auf Samstag (29.05.2021) bislang unbekannte Täter ein. Entwendet wurde diverse Büroausstattung. Vermutlich gelangten die Täter über eine Lücke in einem Bauzaun eines nebenan befindlichen Autohandels auf das Gelände der Malerfirma ein. Zeugen, die Hinweise auf tatverdächtige Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

