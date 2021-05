Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210527-4: Alkoholisierter Fahrer flüchtete vor Polizei

Hürth (ots)

Die Polizei beschlagnahmte nach einer Verfolgungsfahrt das Fahrzeug eines 32-Jährigen.

Am Mittwochnachmittag (26. Mai) floh ein 32-jähriger Leverkusener auf der Luxemburger Straße mit seinem Auto vor Polizisten, die zu einem Verkehrsunfall gerufen worden waren. Der Fahrer eines Audis war den Beamten in Höhe des Höninger Wegs aufgefallen. Sie vermuteten den Fahrer als Unfallbeteiligten. Der 32-Jährige reagierte nicht als die Beamten ihn ansprachen und fuhr in Richtung Erftstadt davon. Um den Fahrer zu kontrollieren, folgten die Beamten dem Wagen und schalteten die Anhaltezeichen des Streifenwagens ein. Während einer kurzen Verfolgung des Fahrers von der Luxemburger Straße über die Bundesstraße (B) 265n auf den Jägerpfad und zurück in Richtung Efferen, beschleunigte der Leverkusener sein Fahrzeug auf dem Jägerpfad so stark, dass er über eine Verkehrsinsel fuhr und nach links von der Fahrbahn abkam. Die Beamten zogen den Mann aus dem Fahrzeug und fixierten ihn, da er ihren Anweisungen nicht Folge leistete. In seiner Atemluft nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,9 Promille. In einem Krankhaus entnahm ein Arzt dem 32-Jährigen eine Blutprobe. Nach Klärung seiner Identität stellten die Beamten weiterhin fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die eingesetzten Polizisten auch den Audi des Leverkuseners. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell