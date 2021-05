Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210527-3: Diebe stahlen Autoradios

Bild-Infos

Download

Erftstadt (ots)

Die Polizei Rhein-Erft sucht Zeugen, die den Einbruch in eine Lagerhalle beobachtet haben. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Sonntagnachmittag (23. Mai) bis Mittwochnachmittag (26. Mai) Zugang zu einer Lagerhalle 'Auf dem Acker'. Die bislang unbekannten Täter entwendeten aus dort untergebrachten VW Transportern die eingebauten Original-Autoradios. Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder den Tatverdächtigen geben können, sich unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell