POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - PKW nicht umgemeldet, Kfz-Steuern umgangen

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 29.05.2021, gegen 18:00 Uhr wurden in der Bruchstraße in Bad Dürkheim zwei PKW mit polnischer Zulassung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte ermittelt werden, dass der Halter beider PKW seit 2015 in der Bundesrepublik Deutschland ordnungsbehördlich gemeldet ist, seine Fahrzeuge jedoch nicht angemeldet und somit keine Kfz-Steuern entrichtet wurden. Gegen den Halter wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

