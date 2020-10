Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 56 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei dem Zusammenstoß mit einem weiteren Radfahrer in der Tübinger Straße am Montag (05.10.2020) schwer verletzt worden. Die 56-Jährige fuhr gegen 11.30 Uhr auf der Tübinger Straße in Richtung Eberhardstraße. Auf Höhe der Hausnummer 53 stieß sie frontal mit einem Radfahrer zusammen, der auf der Tübinger Straße in Richtung Marienplatz unterwegs war. Die 56-Jährige stürzte in Folge des Zusammenstoßes und verletzte sich dabei schwer. Der Radfahrer erkundigte sich nach dem Zustand der Frau und fuhr anschließend in Richtung Marienplatz weiter. Offenbar war zu diesem Zeitpunkt die Schwere ihrer Verletzungen noch nicht klar. Der Radfahrer soll zirka 40 bis 50 Jahre alt und schlank gewesen sein. Zudem war er dunkel gekleidet und fuhr ein dunkles Fahrrad. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 56-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der unfallbeteiligte Fahrradfahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

