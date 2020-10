Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Wand des regionalen Rechenzentrums großflächig mit Graffitis besprüht - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Über das vergangene Wochenende (23.-26.10.2020) haben unbekannte Täter eine Wand des regionalen Rechenzentrums in der Maria-Probst-Straße besprüht. An der zur Mannheimer Straße gelegenen Wand wurde auf einer Fläche von 6 x 1,5 Metern ein Schriftzug mit silberner Farbe und roter Umrandung sowie Tags in roter Farbe angebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/830740 beim Polizeiposten Wieblingen zu melden.

